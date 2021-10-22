"Ведомости": конкурс на строительство генерации для Восточного полигона могут изменить

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ может изменить условия конкурса для строительства генерации для Восточного полигона РЖД. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой источник, знакомый с обсуждением на совещание 20 октября у директора департамента развития энергетики Минэнерго Андрея Максимова, в котором приняли участие представители потенциальных участников конкурса: En+ Group, "Интер РАО", СУЭК и "Совета рынка".

На изменение условий конкурса повлияет возможность участия в нем только тепловой генерации. Более того, срок замещающей временной генерации сократиться до шести месяцев, объясняет Максимов.

Также директор департамента развития энергетики Минэнерго отметил, что вторым изменением является наличие двух магистральных веток газопровода в случае строительства газовой ТЭС, которые делают конкурс "не таким уж технологически нейтральным".

Согласно первоначальным условиям для энергоснабжения Бодайбинского района Иркутской области, в конкурсе мог принять участие любой инвестор, в том числе с ВИЭ, ГЭС или с прокладкой новых сетей. Однако с введением условий о тепловой генерации уже исключено участие долгосрочного проекта En+, отмечают "Ведомости".

Представители "Интер РАО", En+ и "Совета рынка" подтвердили газете, что ознакомлены с новыми правилами. Спикер "Интер РАО" поддерживает решение и объясняет, что для обеспечения новой генерации на северобайкальском участке БАМа требуются мощности, способные быстро менять нагрузку.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года. Победителю гарантируется доходность вложений за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка.