Байден заявил, что не ожидает падения цен на бензин в США до 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Цены на бензин в Соединенных Штатах до конца текущего года останутся неизменными, снижение стоимости горючего может произойти в следующем году. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд). Трансляция велась на телеканале CNN .

С начала года стоимость одного литра бензина в США выросла с $0,62 до $0,83 за литр. "Вы увидите, что цены на бензин поползут вниз зимой, в следующем, 2022 году. Пока я не вижу предпосылок, чтобы с ними что-то произошло до этого времени", - сказал он.

Глава Белого дома связал рост цен на топливо с политикой ОПЕК по сохранению добычи нефти на прежнем уровне. "Цены колебались в промежутке одного доллара [за галлон, 3,78 литра] из-за ограничения поставок ОПЕК", - сказал Байден. "Много людей с Ближнего Востока хотят пообщаться со мной, однако я не уверен, хочу ли я говорить с ними", - добавил американский президент.

Страны соглашения ОПЕК+ с мая восстанавливают добычу нефти, которую в прошлом году сокращали в беспрецедентных объемах. С августа план предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.

Поставки товаров

Кроме того, по словам главы государства, американские власти могут задействовать бойцов Национальной гвардии США для решения проблем, касающихся перебоев в цепочках поставок товаров в стране.

"У нас серьезная проблема с цепочками поставок", - отметил американский лидер. На вопрос о том, готов ли он рассмотреть вопрос о привлечении бойцов Национальной гвардии США с целью преодоления имеющихся трудностей, Байден ответил: "Да, совершенно верно. Я бы это сделал".

Американский лидер, в частности, допустил, что некоторые национальные гвардейцы могли бы помочь при непосредственной транспортировке грузов, в том числе в качестве водителей машин. По словам Байдена, это возможно, если не удастся "увеличить число водителей грузовиков". Президент США констатировал, что усилия на этом направлении предпринимаются.

Американские официальные лица в последние недели заостряют внимание на проблемах, связанных с перебоями в цепочках поставок некоторых товаров в стране. Одной из причин этого стали санитарные ограничения, введенные ранее из-за пандемии нового коронавируса. Имели место, в частности, серьезные задержки при разгрузке судов в портах на Западном побережье США.