Эксперты составили рейтинг кредитного благополучия населения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ЯНАО, Магаданская область, НАО, Чукотка и Сахалинская область стали лидерами рейтинга финансовой стабильности населения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества, составленное на основе данных ЦБ и Росстата, а также изучение среднего размера зарплаты, потребкорзины и количества просроченных займов.

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Согласно данным исследования, лидерами списка с самой высокой средней зарплатой стали: ЯНАО - 143 тыс. рублей, Чукотка - 132 тыс. рублей, Магаданская область - 118 тыс. рублей, Камчатка - 107 тыс. рублей и Москва - 105,2 тыс. рублей.

Самую дорогую потребительскую корзину подсчитали на Чукотке - 29,5 тыс. рублей. За ней следует Камчатка - 26,7 тыс. рублей, Москва - 25,1 тыс. рублей, Магаданская область - 24,5 тыс. рублей и Якутия - 22 тыс. рублей.

В документе отмечается, что индекс кредитного благополучия показывает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

"Высокий уровень жизни, безусловно, повышает и социальное самочувствие населения. Но размер долгов вносит свои коррективы (в чем и смысл исследования) - нужно смотреть, на какую часть доходов приходится покрытие кредитов", - объясняет глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

В рейтинг лидеров кредитного благополучия вошло 35 городов. Ингушетия, Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край, Амурская область, Республика Крым, Томская и Астраханская области, Дагестан и Забайкальский край оказались во второй десятке.

В третьей десятке списка: Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край, Кемеровская область, Приморский край, Севастополь, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Чечня и Челябинская область. Замыкают рейтинг Липецкая, Калужская, Московская, Курская и Ленинградская области, отмечает газета, ссылаясь на исследование.