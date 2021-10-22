Власти Чукотки увеличили финансирование системы здравоохранения

ТАСС, 22 октября. Депутаты окружного парламента Чукотки приняли изменения в бюджет региона на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов, увеличив расходы на систему здравоохранения в регионе более чем на 400 млн рублей, сообщает пресс-служба Думы Чукотского АО.

"Значительно увеличены расходы региональной казны в области здравоохранения. В частности, на 290 миллионов рублей повысились расходы на оказание медицинской помощи с использованием санитарной авиации. 35 млн рублей будут направлены на единовременную компенсационную выплату медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. На модернизацию лабораторий медучреждений, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний, выделено более 45 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на проведение антиковидных мероприятий, включая выплаты медицинским работникам и работникам учреждений социального обслуживания, предусмотрено почти 45 млн рублей. Скорректированы также региональные расходы на поддержку семей с детьми, а также на развитие транспортной инфраструктуры полуострова.