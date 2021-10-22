Специалисты по кибербезопасности заявили, что взломали группу хакеров REvil

ТАСС, 22 октября. Хакеры из группировки REvil сами стали мишенью взлома и были вынуждены свернуть деятельность в сети в результате международной операции. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на независимых экспертов по кибербезопасности, сотрудничающих с США.

Советник Секретной службы США по расследованию киберпреступлений Том Келлерманн заявил, что сотрудники ФБР, разведка и государства-единомышленники совместно участвовали в подрывных действиях против преступных групп в онлайн-пространстве. "REvil был первым в списке", - отметил он.

По данным агентства, портал группировки под названием Happy Blog, где хакеры публиковали имена жертв осуществленных ими кибератак, а также примеры украденных данных, больше не доступен. Эксперты также отметили на форуме киберпреступников записи от пользователя 0_neday, который, предположительно, является одним из лидеров REvil: он объявил, что сервера группировки были взломаны неизвестными и он "выходит из игры".

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.