Губернаторы решат, привлекать ли Нацгвардию США к решению проблем с поставками

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Губернаторы американских штатов примут решение о том, задействовать ли бойцов Национальной гвардии США для решения проблем, касающихся перебоев в цепочках поставок товаров в стране. Об этом заявил в четверг представитель Белого дома.

"Запросы на привлечение Национальной гвардии США на уровне штата находятся в компетенции губернаторов, мы не добиваемся активно того, чтобы Национальную гвардию задействовали на федеральном уровне", - приводят слова сотрудника Белого дома ряд СМИ, в том числе телеканал CNN.

Американский президент Джо Байден ранее в четверг допустил, что Национальная гвардия США будет содействовать непосредственной транспортировке грузов. По словам Байдена, это возможно, если не удастся "увеличить число водителей грузовиков". Американский лидер констатировал, что усилия на этом направлении предпринимаются.

Официальные лица США в последние недели заостряют внимание на проблемах, связанных с перебоями в цепочках поставок некоторых товаров в стране. Одной из причин этого стали санитарные ограничения, введенные ранее из-за пандемии нового коронавируса. Имели место, в частности, серьезные задержки при разгрузке судов в портах на Западном побережье США.