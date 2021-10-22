Предприятиям Камчатки в 2022 году возместят часть расходов на организацию северного завоза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 октября. /ТАСС/. Предприниматели Камчатского края, которые организовывали завоз продовольствия и других товаров в удаленные районы края, в 2022 году начнут получать компенсацию части расходов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Изучив опыт регионов Дальнего Востока, а также Соболевского и Олюторского муниципальных районов, считаем, что наиболее качественной такая поддержка будет в результате доведения средств до хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в отдаленные местности края, посредством муниципальных бюджетов, что также обеспечит своевременный контроль эффективности мероприятий - уровень цен, объемы обеспеченности, непосредственно на местах", - говорится в сообщении.

В настоящее время подготовлен проект порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам для компенсации предприятиям части транспортных расходов на завоз продовольственных товаров. В пилотном проекте по субсидированию, реализацию которого планируется начать с 2022 года, выделены 11 населенных пунктов: села Тигиль, Каменское, Манилы, Аянка, Тиличики, Ачайваям, Пахачи, Оссора, Озерновское, поселок Палана и населенные пункты Алеутского муниципального района.

На Камчатке стоимость продуктов одна из самых высоких в стране. Это связано в том числе со сложной транспортной логистикой.