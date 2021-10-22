Вьетнам пополнит резерв лекарственных препаратов и медицинских средств АСЕАН

ХАНОЙ, 22 октября. /ТАСС/. Вьетнам на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объявит о пополнении регионального резерва лекарственных препаратов и медицинских средств АСЕАН. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг, сообщила в пятницу газета " Нян зан ".

По ее словам, реагирование на COVID-19 будет одной из основных тем, вынесенных на обсуждение на 38-м и 39-м саммитах АСЕАН, которые пройдут в виртуальном формате под председательством Брунея 26-28 октября. "Премьер-министр СРВ Фам Минь Чинь объявит о передаче Вьетнамом партии предметов медицинского назначения на сумму $5 млн в региональный резерв лекарственных препаратов и медицинских средств АСЕАН", - информировала официальный представитель вьетнамского МИД.

Она сообщила, что на предстоящих саммитах страны АСЕАН продолжат обсуждение мер по эффективному осуществлению рамочной программы комплексного восстановления в постковидный период. Ожидается, что главы государств и правительств АСЕАН ратифицируют рамочное соглашение о системе организации туристических коридоров в масштабах ассоциации, продолжат обсуждение возможности заключения соглашений для облегчения необходимого передвижения в регионе, а также рассмотрят возможность взаимного признания и применения электронных сертификатов о вакцинации.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2021 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.