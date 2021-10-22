Матвиенко: РФ постарается реализовать допзаказы на поставку газа в Европу при их наличии

АФИНЫ, 22 октября. /ТАСС/. Россия в полном объеме выполнит свои действующие обязательства по поставкам газа в Европу, а также постарается реализовать и дополнительные заказы, если таковые будут. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу парламента Греции во время рабочего визита в Афины.

"Все, что Россия обязана поставить в Европу этой зимой, на будущий год, мы, безусловно, поставим в полном объеме. И если у нас будет возможность и будут дополнительные заказы, то мы постараемся и дополнительные заказы на поставку газа реализовать. Я думаю, что эта ситуация, которая произошла со взрывной волной роста цен на газ, многому научит", - пояснила Матвиенко.

"Не надо бояться энергозависимости от России. Как раз произошел рост цен потому, что сжиженный природный газ, который должны были поставить Соединенные Штаты в Европу, они по дороге развернули его в другие страны, потому что там дали большую цену. Россия будет выполнять все свои обязательства", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что сам Евросоюз, а не Россия выбирает энергетическую политику. "Россия не может на это влиять, мы лишь высказываем свою позицию, что, наверное, преждевременно отказываться от атомной энергетики, которая безопасная, экологически чистая и которая производит самую дешевую электроэнергию. Надо продвигать зеленую повестку, но нельзя торопиться, надо идти пошагово, по мере решения проблем. Отказаться от угля, от газа, от нефти пока невозможно, потому что новые технологии зеленой энергетики пока не смогут и завтра, и нескоро смогут обеспечить в полном объеме потребности Европы в энергоресурсах", - подчеркнула спикер Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что дефицит газа в странах Европы в текущем году может составить порядка 70 млрд кубометров в условиях увеличения поставок из России и их сокращения из США и стран Ближнего Востока.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1000 за тыс. куб. м и почти достигли $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, что вызвало рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветреной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.