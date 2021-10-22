Опрос: большинство россиян считают поиск работы после 45 лет затруднительным

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян считают, что люди старше 45 лет сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Это следует из исследования сервиса VK Работа, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных (78%) уверены, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при приеме на работу. Среди основных причин возникновения таких ситуаций сами сотрудники назвали меньшую работоспособность - 62% рассказали, что работодатели уверены: более молодые сотрудники могут выполнять больший объем работы. Каждый пятый опрошенный добавил, что из-за возраста им сложнее учиться чему-то новому. Проблемы адаптации в молодом коллективе отметили 10% респондентов", - говорится в сообщении.

По данным исследования, 38% уверены, что помочь решить проблемы сотрудников старше 45 лет должно государство с помощью бесплатных образовательных программ по смене сферы деятельности и поощрения работодателей, нанимающих возрастных сотрудников. При этом 11% считают, что люди старше 45 лет должны сами учиться чему-то новому для возможности найти работу.

Среди наиболее популярных вакансий, на который откликаются соискатели старше 45 лет, были названы вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей.

В компании отметили, что порядка 51% сотрудников старше 45 лет работает в режиме неполной занятости, больше всего в Новосибирске и Казани - 66% и 56% соответственно.

Кроме того, 42% от всех откликов "синих воротничков" старше 45 лет приходится на вакансии с возможностью удаленной работы. В Москве этот показатель составляет 45%. Около 18% сотрудников старше 45 лет работают без какого-либо опыта. Чаще всего такие соискатели идут работать курьерами, грузчиками или официантами.

Уточняется, что около 6% людей старше 45 лет работают на двух и более работах, а 33% на данный момент не работают совсем.

По данным исследования, 51% специалистов не меняли работу после 45 лет.

Опрос проводился в сентябре-октябре 2021 сервисами VK Работа и ResearchMe среди 1 013 представителей сфер гостиничного, ресторанного, строительного, транспортного бизнесов, а также ЖКХ и промышленности.