Исследование: за последние три года разовыми онлайн-занятиями интересовались 58% россиян

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) интересовались разовыми онлайн-занятиями за последние три года. Об этом говорится в исследовании онлайн-университета Skypro, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Больше половины участников опроса (58%) за последние три года интересовались разовыми онлайн-занятиями, 42% - длительными онлайн-курсами, и только 38% рассматривали получение нового уровня образования в колледже или вузе", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, 67% опрошенных рассматривают разовые онлайн-занятия в качестве способа расширения кругозора, 74% посетителей длительных онлайн-курсов планируют использовать полученные знания для повышения квалификации, карьерного роста, повышения дохода или смены работы.

"Интересно, что больше трети опрошенных (38%) главной целью прохождения онлайн-курсов называют поиск новой работы, и еще более интересно, что, во-первых, люди стали воспринимать онлайн-курсы как значимые для себя с точки зрения получения новых знаний и навыков. Во-вторых, население явно недовольно текущей профессией, если больше трети не просто хотят [обучиться], но и совершают активные действия - обучение новой профессии, в-третьих, работодатели за пределами госсектора не так критичны к дипломам, а точнее, оценка кандидата ведется по навыкам, а не по корочкам. Неожиданно, но примерно столько же (33,8%) стремятся получить новые знания для запуска собственного дела, это хорошо для развития предпринимательства и малого бизнеса в стране, но и накладывает большие риски по сравнению с новой востребованной профессией. При этом, немалая доля слушателей онлайн-курсов (почти 30%) признались, что в итоге им важно получить сертификат или свидетельство о прохождении курса", - приводятся в сообщении слова директора по развитию онлайн-университета Skypro Михаила Свердлова.

Среди наиболее востребованных направлений онлайн-занятий были названы копирайтинг (23%), интернет-маркетинг и реклама (22%), создание сайтов и веб-дизайн (20%), иностранные языки и переводы (19%), инвестиции и трейдинг (19%). При этом главной мотивацией для получения образования в вузах 82% респондентов назвали получение профессии и повышение квалификации. В то время как 35% готовы получить высшее образование для расширения кругозора.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с августа по сентябрь 2021 года среди 2 209 респондентов в возрасте от 20 до 38 лет с личным доходом до 50 тыс. рублей. Регионы исследования - вся Россия, города с населением более 100 тыс. человек.

Skypro - онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng - крупнейшая EdTech-компания в России. Входит в ТОП-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.