Лидер "зеленых" Бербок считает, что "Северный поток - 2" идет вразрез с интересами Европы

"Мы зависим от России [в области энергетики]. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища", - сказала она в опубликованном в пятницу интервью журналу Spiegel. По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения "уязвима для шантажа". "Это показывает, что безопасность и внешняя политика - это не только военные вопросы", - добавила лидер "зеленых".

Бербок также утверждает, что при эксплуатации "Северного потока - 2" "должны соблюдаться европейские правовые предписания".

"Они предусматривают, что "Газпром" не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так", - заявила она. "И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами", - полагает сопредседатель "зеленых".

Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД, известна своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. До этого она неоднократно призывала остановить строительство газопровода. Ранее в кабмине ФРГ заявили о том, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства в рамках действующих контрактов. Заполненность хранилищ газа в Германии находится на уровне около 70%, это связано с тем, что, по данным Минэкономики ФРГ, "первый газ начал, как обычно, использоваться с наступлением холодных месяцев".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".