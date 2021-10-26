Международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия". Видеотрансляция

ТАСС

Пленарное заседание "Национальная концепция этического регулирования ИИ" проходит в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в Москве.

Модератором заседания выступает журналист и телеведущий Сергей Брилев.

В заседании принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, начальник управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента Татьяна Матвеева, председатель правления МТС Вячеслав Николаев, генеральный директор "Яндекс в России" Елена Бунина, генеральный директор Infowatch Наталья Касперская, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, председатель совета директоров "Ленфильма", кинорежиссер Федор Бондарчук.

Участники форума подпишут Кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Форум является первой в России специализированной площадкой, где разработчики и пользователи ИИ-технологий обсуждают шаги по эффективному внедрению этики искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.