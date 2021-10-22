Кизлярский электромеханический завод за 9 месяцев увеличил производство на 400 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (КЭМЗ) в Дагестане за девять месяцев увеличил производство на 400 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

"По итогам девяти месяцев этого года темп роста объема выпуска продукции крупнейшим оборонным предприятием Юга России ОАО "Концерн КЭМЗ (кизлярский электромеханический завод) составил 115,3%, по гражданской продукции - 116,9%.

За этот период заводом произведено продукции на 2,5 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2020 года было произведено продукции на 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении

Отмечается, что в этом году кизлярское оборонное предприятие представило системы военного назначения на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Электрогидравлические системы применяют в производстве всех видов военной техники Российской Федерации.

Кизлярский электромеханический завод основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для компании "Сухой" и корпорации "МиГ". В состав концерна входит более десяти филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии", в 2011-2012 годах созданы новые подразделения, в том числе завод по производству энергосберегающих ламп и участок по производству водонагревателей и отопительных котлов. Здесь же открыт пункт по сбору и утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, сейчас на предприятии работают около 2 тыс. человек.