На инвестсовете ЦФО назвали лидеров инвестиционного рейтинга среди регионов округа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Динамический инвестиционный рейтинг регионов представили на инвестсовете Центрального федерального округа (ЦФО), в пятерку лидеров рейтинга, помимо Москвы и Подмосковья, вошли Тульская, Калужская и Липецкая области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в аппарате полномочного представителя президента России в ЦФО.

"Составленный в ЦФО динамический инвестиционный рейтинг дополняет анализ АСИ и позволяет оценить зрелость региональных систем привлечения инвестиций, а также прогресс в достижении национальной цели по росту инвестиций в конкретных субъектах Российской Федерации. В пятерку лидеров динамического инвестиционного рейтинга ЦФО вошли Москва, Московская область, Тульская, Калужская и Липецкая области. В конце списка - Костромская, Тверская и Брянская области", - проинформировали в пресс-службе.

Аудит региональных систем привлечения инвестиций проводился в течение нескольких месяцев. При оценке лучших практик эксперты отмечали наличие публичных инвестиционных предложений, активность в их продвижении, содействие интеграции новых проектов в экономику. Как отметили в аппарате полпреда, сопровождение входящего потока инвестпроектов в регионах ЦФО организовано на высоком уровне, оценка состояния инвестиционного климата со стороны бизнеса растет. При этом система, способная обеспечить рост частных инвестиций опережающими темпами, в ряде регионов так и не заработала.

"Регионам важно пройти путь от инвестпланов к запуску новых предприятий, от инвестклимата - к инвестурожаю. Для этого необходимо настроить работу по выявлению инвестиционных ниш, а также обеспечить максимальную конвертацию инвестиционных предложений в реальные проекты, устраняя все барьеры на этом пути", - цитирует пресс-служба заместителя полпреда президента России в ЦФО Артура Ниязметова.

Рейтинг должен помочь регионам держать верный управленческий курс в инвестиционной деятельности. Директор практик АСИ Александр Пироженко предложил включить динамический инвестиционный рейтинг и целевую модель работы с инвесторами в ЦФО в библиотеку лучших практик "Смартека" для тиражирования в других федеральных округах.

Совет при инвестиционном уполномоченном в Центральном федеральном округе (инвестсовет ЦФО) был создан в 2019 году. Его задача - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата, реализации частных инвестиционных проектов и содействию развитию малого и среднего предпринимательства.