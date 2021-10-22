{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт сообщил, что убытки садоводов Кубани от импорта достигают 1,7 млрд рублей

По словам представителя Союза садоводов региона Максима Кануникова, решением проблемы может стать ограничение импорта плодовой продукции в период сбора местного урожая

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Убытки садоводов Краснодарского края в период сбора урожая достигают 1,7 млрд рублей от избытка импорта плодовоовощной продукции. Об этом сообщил в пятницу представитель Союза садоводов Кубани Максим Кануников на III Международном форуме-выставке "Плоды и овощи России-2021" в Краснодаре.

"Величина потерь в масштабах Краснодарского края от затоваривания рынка импортной плодовой продукции составляет 1,7 млрд рублей", - сказал Кануников.

Выход из сложившейся ситуации он видит в ограничении импорта в период сбора местного урожая.

Союз садоводов Кубани ранее обратился к правительству РФ с предложением ограничить импорт в период сбора и реализации местной продукции для недопущения банкротства хозяйств. Сообщалось, что закупочная цена местной продукции в период сбора урожая оказывается в два раза ниже импортной.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны.

Теги
РоссияКраснодарский край
Россельхознадзор подозревает компанию из Белгородской области в сокрытии вспышки АЧС
Оборот продукции свиноводства в количестве 167 тонн остановили
Читать полностью