Эксперт сообщил, что убытки садоводов Кубани от импорта достигают 1,7 млрд рублей

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Убытки садоводов Краснодарского края в период сбора урожая достигают 1,7 млрд рублей от избытка импорта плодовоовощной продукции. Об этом сообщил в пятницу представитель Союза садоводов Кубани Максим Кануников на III Международном форуме-выставке "Плоды и овощи России-2021" в Краснодаре.

"Величина потерь в масштабах Краснодарского края от затоваривания рынка импортной плодовой продукции составляет 1,7 млрд рублей", - сказал Кануников.

Выход из сложившейся ситуации он видит в ограничении импорта в период сбора местного урожая.

Союз садоводов Кубани ранее обратился к правительству РФ с предложением ограничить импорт в период сбора и реализации местной продукции для недопущения банкротства хозяйств. Сообщалось, что закупочная цена местной продукции в период сбора урожая оказывается в два раза ниже импортной.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны.