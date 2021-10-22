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"Газпром" увеличил поставки газа в Италию на 15,9% с начала года

В 2020 году компания поставила в эту страну 20,8 млрд куб. м газа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении холдинга.

"С начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказано в сообщении. В 2020 году "Газпром" поставил в Италию 20,8 млрд куб. м газа.

"Газпром" также отмечает, что в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской Eni Клаудио Дескальци обсудили текущие вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере, а также перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики.

Между "Газпром экспорт" и Eni в настоящий момент действуют три долгосрочных контракта на поставку российского газа.

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