Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

"55 голосами проект постановления № 298 [о введении режима ЧП] был утвержден", - констатировал вице-председатель парламента Михаил Попшой.

Согласно документу, в период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям "создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа", в том числе "путем отступления от нормативных положений".

Как сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Тем временем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. м, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность общественности.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. метров. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии.