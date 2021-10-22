Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает ограничения из-за COVID-19 как проинфляционные

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ЦБ оценивает вводимые в России ограничения в рамках борьбы с коронавирусом как проинфляционные, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

"Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во II квартале 2020 года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционное", - отметила Набиуллина.

По словам Набиуллиной, новые антиковидные ограничительные меры окажут небольшое влияние на экономику.

"Объявленные ограничения будут иметь не очень большое, ограниченное влияние. Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация, какие меры будут приниматься. Здоровье людей - это главный приоритет", - сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ не учел эти меры в прогнозе, так как они были объявлены недавно.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой могут вводить их раньше, уже с 23 октября.

Реструктуризация кредитов

Кроме того, Набиуллина сообщила, что Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) идти навстречу заемщикам, которые нуждаются в реструктуризации кредитов.

"Мы выпускаем рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу тем заемщикам, которые нуждаются в реструктуризации кредитов", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что основной негативный эффект от введения российскими властями новых мер по борьбе с коронавирусом придется прежде всего на сферу услуг.

"Правительство ввело меры поддержки для наиболее уязвимых сегментов экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса. Банк России со своей стороны в рамках спецмеханизма рефинансирования выделил 60 млрд рублей со ставкой 4% годовых для банков, которые на льготных условиях будут кредитовать попавшие под ограничения (субъекты) МСП", - напомнила глава ЦБ РФ.

Как следует из информационного письма регулятора, рекомендация действует с 1 ноября до 31 декабря 2021 года. "Основаниями для изменения условий договоров с 1 ноября по 31 декабря 2021 года являются заболевание заемщика COVID-19 (включая членов семьи) или снижение доходов граждан и бизнеса, не позволяющее обслуживать долг. В этих случаях не следует начислять клиенту неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора. Кроме того, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю - такие рекомендации Банк России направил также всем бюро кредитных историй", - уточняется в сообщении ЦБ.

При этом если клиент ранее уже воспользовался реструктуризацией, это не должно быть препятствием для рассмотрения нового обращения, подчеркнули в регуляторе.