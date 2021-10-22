Власти Ставрополья разрабатывают концепцию развития овощеводства

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разрабатывают концепцию развития овощеводства в крае, реализация которой позволит увеличить посевные площади, объем производства сельхозпродукции и поможет выстроить взаимодействие между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства региона Дмитрий Фролко.

"Мы по поручению губернатора Ставропольского края разрабатываем сегодня концепцию развития овощеводства в крае, целью которой станет увеличение площадей под овощеводство и, как следствие, увеличение объемов производства овощей, техническое переоснащение производственных мощностей, увеличение мощностей овоще- и картофелехранилищ", - сказал он в ходе парламентских слушаний "О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ" в Совете Федерации.

Кроме того, реализация концепции развития овощеводства будет способствовать увеличению коммуникации аграриев с торговыми сетями, оптовыми, розничными рынками и другими местами реализации продукции. Помимо этого, по словам Фролко, подготовлено обращение в Минсельхоз РФ о господдержке аграриев, осуществляющих производство овощей закрытого грунта и картофеля, а также об увеличении возмещения затрат при строительстве и модернизации овоще- и картофелехранилищ, до 35%.

Замминистра также отметил, что в целом обеспеченность овощами в регионе составляет 95% от медицинской нормы. Обеспеченность овощами "борщевого набора" - 60%, картофелем - 87%.

По данным министерства, Ставрополье находится на четвертом месте в РФ по производству овощей в теплицах. В структуре производства текущего года основную долю составляют томаты (54 тыс. т), огурцы (19 тыс. т) и другие овощи (0,3 тыс. т).