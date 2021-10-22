Россельхознадзор ввел запрет на поставки кормов из Лихтенштейна

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Лихтенштейна. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 25 октября 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из Лихтенштейна. Решение принято на основании неудовлетворительных результатов инспекции, проведенной Россельхознадзором в октябре", - отмечается в сообщении.

В частности установлено, что компетентной службой Княжества Лихтенштейн не проводится контроль растительного сырья, в том числе поступающего с территории других стран, на наличие ГМО компонентов. Сырье животного происхождения поступает без сопровождения ветеринарных сопроводительных документов, отсутствует государственный план контроля безопасности сырья и выпускаемой продукции. Кроме того, предприятием, осуществляющим отправки продукции в Российскую Федерацию, не выполняются требования, указанные в ветеринарном сертификате при поставках кормов на территорию страны.

Вопрос о возможности ввоза кормов с территории Лихтенштейна будет рассматриваться после устранения всех несоответствий и предоставления компетентным ведомством Княжества в Россельхознадзор необходимых материалов, отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор запрещал ввоз кормов из ряда стран, таких как Нидерланды, США, Испания, Литва, Эстония, Великобритания, Канада, Германия, Чехия, Латвия, Польша. Однако затем Россельхознадзор ввел переходный период для более чем 60 предприятий Нидерландов, Германии, Испании и Великобритании.