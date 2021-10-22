Число безработных в Ставрополе сократилось более чем в четыре раза с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, сократилось в городе Ставрополе более чем в четыре раза с начала 2021 года. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,1%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"В городском центре занятости населения зарегистрировано 2 992 безработных. <...> По результатам восьми месяцев 2020 года в Ставрополе было зарегистрировано 14 286 нетрудоустроенных человек. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на начало октября в краевой столице составлял 1,1% (6,3% в 2020 году)", - говорится в сообщении.

Ставрополь с населением более 450 тыс. человек является самым крупным городом края. В период начала пандемии в муниципалитете значительно повысился уровень регистрируемой безработицы. Меры господдержки позволили поддержать развитие экономики, что отразилось на уровне занятости населения.

"Ситуация с пандемией отразилась на социально-экономическом состоянии граждан. Однако государство предусмотрело программы по оказанию помощи населению. Одна из них - социальный контракт, который можно заключить для поиска работы, организации предпринимательской деятельности с открытием ИП или регистрации в качестве самозанятого, ведения подсобного хозяйства. Этим видом государственной поддержки воспользовались уже 670 ставропольцев", - поясняют в администрации.

По информации портала службы занятости населения Ставропольского края, в целом в регионе на начало октября 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 15,5 тыс. С начала 2021 года работодатели предоставили в органы занятости более 141 тыс. вакансий.