Около 110 тыс. предприятий Подмосковья смогут получить выплату по одному МРОТ на работника

КРАСНОГОРСК/Московская область/. 22 октября. /ТАСС/. Около 110 тыс. компаний в Подмосковье смогут претендовать на федеральную субсидию по единовременной выплате в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного сотрудника. Об этом сообщила журналистам в пятницу министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Прежде всего мы слышали вместе с вами поручение нашего президента о том, чтобы была возобновлена мера поддержки в виде субсидии, которая уже была в предыдущие периоды реализована у нас - это субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника. Она будет очень удобна также, как и в прошлые периоды реализована через федеральную налоговую службу. У нас в Подмосковье порядка 110 тыс. компаний смогут вот эту субсидию получить", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что предприниматели Подмосковья также могут получить региональную субсидию. "Прежде всего мы приняли решение с учетом того, что сейчас ряд предприятий будут вынуждены уже 100% перейти онлайн, продлить срок приема заявок на субсидию. У нас с этого года запущена новая мера поддержки для того бизнеса, который уходит в онлайн-площадки. Если вы реализуете свою продукцию через онлайн-магазины, онлайн-каналы продаж, то у нас заключены соглашения с девятью крупными игроками - это "Яндекс", Ozon, Wildberries и иностранные торговые площадки. Мы субсидируем 50% комиссии для предпринимателя, когда он выходит на эту площадку со своим товаром", - добавила Зиновьева.

По ее словам, прием заявок на предоставление данной субсидии будет продлен на один месяц.

Кроме того, она заявила, что власти Подмосковья запустили новую меру поддержки по субсидированию процентной ставки на кредит для малого и среднего бизнеса в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. "Сейчас идет прием заявок. Там нет какого-то срока. Предприниматели, которые начиная с 1 сентября получили кредиты во всех крупных российских коммерческих банках, могут заявиться к нам на возмещение вот этих 6,5%", - уточнила Зиновьева.

Она также напомнила, что в Подмосковье работает телефон горячей линии поддержки бизнеса 0150.