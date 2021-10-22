Промышленные предприятия в ЕС могут остановить производство из-за нехватки магния

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ряд промышленных ассоциаций Европейского союза обратился к Еврокомиссии и правительствам стран с призывом принять срочные меры против остановки производства из-за нехватки магния в связи с сокращением поставок этого металла из Китая. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте европейской ассоциации сталелитейных компаний Eurofer.

Начиная с сентября 2021 года поставки магния из КНР были либо приостановлены, либо существенно сокращены. Как отмечается в заявлении, к такой ситуации привело стремление правительства Китая ограничить потребление электроэнергии внутри страны. Евросоюз на 95% зависит от КНР в сфере поставок магния, поэтому его нехватка повлияет на работу предприятий ЕС, занимающихся производством алюминия, железа и стали, а также предприятий, использующих данные металлы в своем производстве.

Ожидается, что запасы магния в Европе будут исчерпаны к середине ноября, что может привести к остановке производства, закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.

"В связи с этим наши отрасли призывают Еврокомиссию и национальные правительства совместно с китайскими коллегами принять срочные меры для смягчения <...> проблемы дефицита, а также долгосрочных последствий для европейской промышленности", - говорится в заявлении.