Россельхознадзор подозревает компанию из Белгородской области в сокрытии вспышки АЧС

ТАСС, 22 октября. Россельхознадзор подозревает компанию из Белгородской области в сокрытии вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В первой половине октября текущего года Россельхознадзором в федеральных торговых сетях и местах общественного питания 12 субъектов Российской Федерации (Курская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская, Липецкая, Тульская области, Краснодарский и Ставропольские края, города Москва и Санкт-Петербург, Республики Чувашия и Карачаево-Черкессия) выявлена продукция свиноводства, инфицированная вирусом африканской чумы свиней. Производителем инфицированной свиноводческой продукции являлся ООО АПК "Агрофуд" (Белгородская область)", - отмечается в сообщении.

Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на складах в городе Старый Оскол, где на основании договора аренды хранится свиноводческая продукция предприятия ООО АПК "Агрофуд", произведен отбор проб. Склады принадлежат ИП Апатенко М. О. По результатам проведенных в ФГБУ "Белгородская МВЛ" исследований в пробах был выявлен геном африканской чумы свиней. Оборот продукции свиноводства в количестве 167 тонн, принадлежащей ООО АПК "Агрофуд", остановлен.

При проверке прослеживаемости Россельхознадзором было установлено, что на указанную свиноводческую продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а на части маркировки нет даты выработки. "Учитывая эти факты у Россельхознадзора есть основания полагать, что ООО АПК "Агрофуд" при пособничестве ветеринарной службы Белгородской области пыталось скрыть вспышку АЧС на предприятии", - заключили в ведомстве.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.