{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Меркель: Еврокомиссия до середины ноября представит анализ ситуации на газовом рынке ЕС

Канцлер Германии подчеркнула, что долгосрочная стратегия энергоснабжения должна ориентироваться достижение целей по климатической нейтральности и не мешать планам перехода на "зеленую энергетику"

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия к середине ноября представит свою оценку ситуации на газовом рынке Европы в свете повышения цен на энергоресурсы. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам двухдневного саммита ЕС.

Глава правительства ФРГ отметила, что ЕС "предлагает странам-членам целый ряд средств для конкретного реагирования на повышение цен [на энергоресурсы], если это потребуется". "Будет углубленное обсуждение темы со стороны министров энергетики. Еврокомиссия представит доклад о функционировании рынка до конца ноября", - сказала Меркель. Она подчеркнула, что долгосрочная стратегия энергоснабжения должна ориентироваться достижение целей по климатической нейтральности и не мешать планам перехода на "зеленую энергетику".

Теги
Меркель, Ангела
Акции компании, которая станет основой соцсети Трампа, выросли на бирже более чем вдвое
Бывший президент США ранее объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group и социальной сети под названием "TRUTH Social"
Читать полностью