Уже 20 из 27 стран ЕС ввели меры поддержки потребителей и бизнеса в условиях энергокризиса

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Меры поддержки потребителей и бизнеса в условиях энергетического кризиса уже ввели 20 из 27 стран Евросоюза. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Уже 20 государств Евросоюза ввели меры поддержки для наиболее уязвимых групп населения и бизнеса в условиях беспрецедентного роста цен не энергию", - заявила она и подчеркнула, что эти меры должны носить краткосрочный характер.

В долгосрочной перспективе Еврокомиссия намерена провести переоценку работы энергорынка и рынка квот на углеродные выбросы ЕС, а также форсировать переход на зеленую энергетику, используя газ как переходный источник энергии.

Глава ЕК заявила, что ЕС нуждается в атомной энергетике, а также в газе как переходном источнике энергии. "Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода [нам], конечно, [нужен] газ", - сказала она.

Еврокомиссия проведет к середине ноября переоценку работы энергетического рынка и рынка углеродных квот ЕС - глава ЕК.

Лидеры ЕС вернутся к дискуссии о ценах на энергию в Европе на саммите в декабре в Брюсселе - глава Евросовета.

Еврокомиссия в ноябре проверит европейские рынки газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций - глава ЕК.