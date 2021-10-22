Зеленский призвал ЕС обеспечить свою энергетическую независимость с помощью Украины

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Европейский союз должен обеспечить свою энергетическую безопасность и самостоятельность в сфере энергетики, используя при этом возможности Украины. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. Заявление украинского лидера цитирует Agence France-Presse (AFP) по полученному письменному документу.

"Надеюсь, что страны ЕС осознают, насколько сейчас особенно необходимо прилагать совместные усилия и добиваться, чтобы соблюдались европейский ценности и законы". По его словам, это "единственный способ обеспечить энергетическую независимость Европы". Политик добавил при этом, что "Украине в этой сфере есть что предложить".

Он отметил, что ее "возможности прокачки газа достаточны не только для того, чтобы нормализовать ситуацию, но и чтобы защитить Европу на ближайшие годы от тарифного шока". По словам Зеленского, Украина располагает очень хорошими условиями хранения газа".

"Предложения Украины абсолютно прозрачные и весьма эффективные. <...>. Если Россия поставит газ, Украина гарантирует его транзит в Европу", - подчеркнул политик.

При этом он высказал мнение, что "Россия намерена заставить Европу начать использовать "Северный поток -2", не соблюдая при этом существующие европейские правила".