На Украине заявили о готовности одолжить Молдавии газ для преодоления кризиса

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Украина готова передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом в систему страны. Об этом в пятницу на брифинге для журналистов сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В письме премьер-министру [Украины Денису Шмыгалю] речь идет о помощи Молдавии определенным объемом газа для преодоления сложившейся ситуации в стране", - сказал Данилов. По его словам, СНБО решил, что этот вопрос рассмотрит правительство и что такая помощь Молдавии будет оказана.

Как отметил секретарь Совбеза, газ "будет передан в пользование на определенный период, чтобы Молдавия потом его вернула". "У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдавии был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям", - сказал он.

Из-за критического падения давления в газотранспортной сети парламент Молдавии по предложению правительства ввел в стране чрезвычайное положение. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, что связано с продолжающимися в Москве переговорами о продлении контракта на его закупку с "Газпромом", на которых Кишинев добивается снижения цены.