G7 согласовала принципы цифровой торговли и выступила за свободу передачи данных за рубеж

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) согласовали список принципов осуществления цифровой торговли и трансграничной передачи данных. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров торговли Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, которая прошла в пятницу в Лондоне.

Главы ведомств особо подчеркнули, что для успешного развития цифровой экономики необходимо "свободное движение данных через границы" при обеспечении их надежной защиты.

"Мы обеспокоены ситуацией, когда требования по локализации данных используются в протекционистских и дискриминационных целях, а также подрывают принципы открытого общества и демократические ценности, включая свободу слова, - говорится в документе. - Мы должны устранить необоснованные преграды на пути к свободному движению данных, при этом продолжая решать вопросы обеспечения их конфиденциальности и защиты, охраны прав интеллектуальной собственности и [цифровой] безопасности".

Опубликованные "семеркой" принципы должны служить защитой от "цифрового протекционизма и авторитаризма" и обеспечивать "конкурентность, прозрачность и доступность цифровых и технологических рынков для иностранных инвестиций и торговли".

Развивая сферу цифровой торговли, страны G7 намерены уделять внимание защите прав работников, потребителей и бизнеса. Подчеркивается, что компании "не должны сталкиваться с принуждением к передаче технологий, исходного кода [программных продуктов] или ключей шифрования в качестве условия для получения доступа к рынку".

Страны Группы семи намерены активно внедрять цифровой документооборот при осуществлении международной торговли, стремясь к единому стандарту. G7 призывает членов Всемирной торговой организации с помощью Организации экономического сотрудничества и развития разработать, утвердить и поддерживать общие правила цифровой торговли, а также намерена добиваться полного упразднения всех таможенных сборов при ее осуществлении.