Китай из-за энергокризиса выразил готовность нарастить импорт угля и газа из России

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай из-за разразившегося во второй половине этого года в стране энергетического кризиса выразил готовность резко увеличить импорт ископаемых видов топлива из России. Об этом в пятницу в беседе с российскими журналистами заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Экономика Китая довольно бурно выходит из пандемического кризиса и [в то же время] ощущаются определенные диспропорции, которые здесь никто не скрывает. А впереди, по тем прогнозам, которые мы видим в открытой печати, холодная зима, поэтому особо холодные регионы Китая, тот же северо-восток, который ближе к нам, вполне может столкнуться с определенным дефицитом", - сказал он. "По этой причине, да, действительно к нам обращаются с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок. Мы, естественно, готовы", - добавил дипломат.

"Кроме угля, у нас [есть] новый товар, который возник в прошлом году - природный газ. В прошлом году мы в пробном режиме поставляли его по трубам [газопровода "Сила Сибири"], довели поставки где-то до 5 млрд куб. м. В этом году планировалось довести до 10 млрд куб. м, так как пока мы не можем все вывести на полную мощность", - указал он. "Но китайские коллеги в таких разговорах говорят: сколько вы нам сможете поставить разных видов ископаемого топлива, столько мы и возьмем. Потому что здесь действительно ощущается довольно большая проблема", - пояснил дипломат.

"Это вопрос не столько правительственный, сколько вопрос компаний - добывающих и перевозящих. Определенные трудности у нас не столько в объемах, сколько в транспортных возможностях и в оборудовании погранпереходов", - подчеркнул Денисов.

Он добавил, что в автомобильных трансграничных перевозках грузов наблюдаются значительные проблемы из-за ужесточения санитарно-эпидемиологического контроля. "Там, где у нас проходило [через погранпереходы] 120 автомобилей, сейчас проходит 40, а ведь это живые вещи - ежедневное снабжение наших городов [на Дальнем Востоке России]", - пояснил посол.

Кроме того, он напомнил, что страны завершили строительство трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ, а также находятся на последнем этапе возведения железнодорожного моста на погранпереходе Нижнеленинское - Тунцзян. "Обе стороны - и китайская, и наша - сейчас думают, о том, как организовать запуск этих двух мостовых переходов: один автомобильный, а второй - железнодорожный. Вот железнодорожный очень, наверное, помог бы по угольному делу", - добавил Денисов.

Энергетический кризис в Китае

В сентябре около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения не только для промышленности, но и для домохозяйств. На востоке и юге страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить на полную мощность или приостановить работу.

По данным издания "Чжунсин цзинвэй", основной причиной дефицита угля стало его подорожание и ужесточение национальных экологических стандартов, а также перебои с импортными поставками.

На фоне этих событий импорт угля в Китай в сентябре вырос на 76% в годовом выражении и составил 32,88 млн тонн.