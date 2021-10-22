Источник сообщил о высоком риске прекращения поставок газа из России в Молдавию с 1 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдавию. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам.

"Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Д. Н. Козака закончились безрезультатно", - сказал источник.

По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. "В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - заявил источник.

В переговорах с российской стороны участвовали представители правительства и "Газпрома". Как сообщил близкий к переговорам источник, единственным условием получения предложенной скидки в 25% российская сторона назвала возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья). "Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами, [Владиславом] Кульминским и [Андреем] Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сообщил источник.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. метров. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. метров, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность общественности страны.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии. Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.