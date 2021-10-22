Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа

"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский", - сказала Тимошенко, выступая в пятницу в эфире украинского телеканала "Наш".

"Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен", - рассказала лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина". Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.

Тимошенко заявила, что газа сейчас в Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. "Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать [компании] "Нафтогазу" за то, что кто-то протупил летом? Это тупость", - сказала она.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. Между тем с 1 октября 2021 года Киев лишился импорта из Венгрии по виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.