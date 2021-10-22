Эксперт: заявления Кишинева о поиске других продавцов газа осложняют переговоры с Москвой

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. "Газпром" ужесточит позиции на переговорах по новому договору с Молдавией из-за заявлений ее правительства о закупках газа из альтернативных источников. Такое мнение выразил в пятницу бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, который в конце 1990-х годов представлял республику на переговорах с российской газовой компанией.

"Чем больше правители и им подпевающие будут кричать, что готовы покупать газ и дороже из альтернативных источников, и каждый раз с помпой объявлять, сколько нам сегодня дал МВФ, ЕС и прочие, тем жестче будет требование "Газпрома" по скорейшему возврату долга. Ну а что, раз деньги есть, то зачем снижать цену? Не понимать этого - значит совсем не иметь мозгов", - написал Муравский в Facebook, комментируя сообщение, что переговоры правительственной делегации Молдавии с "Газпромом" завершились безрезультатно.

По мнению Муравского, переговоры оказались безрезультатными по двум причинам. "Представители нашего правительства настаивают на цене в два раза ниже рыночной. Надо понимать, что хотят сохранить условия расчета цены на основе формулы, привязанной только к нефтяной компоненте. Зря теряют время. Такого контракта больше не будет", - отметил Муравский.

Долг можно обсуждать

Второй причиной эксперт назвал отказ правительства Молдавии погасить в течение трех лет накопившийся долг в $720 млн за полученный газ.

"Сюда не входит долг Приднестровья. Это только долг правого берега. Наши переговорщики категорически отказались, объяснив, что нет денег. А ведь именно на этом предложении "Газпрома" и надо сконцентрировать переговоры", - подчеркнул бывший вице-премьер. При этом он признал, что вернуть долг в течение трех лет Молдавия не сможет, но есть много способов реструктурировать его.

"Мне пришлось участвовать в тяжелых переговорах с "Газпромом" в 1999 году, когда сам "Газпром" сидел без денег, весь в долгах и выкручивал руки всем должникам. И даже в этих условиях мы смогли договориться и подписать контракт, подходящий для нас", - отметил Муравский. Он посоветовал правительству подключить к переговорам по долгу опытных специалистов, в том числе и зарубежных.

"Если в "Газпроме" увидят, что мы способны предложить реально работающий план, и получат уверенность, что наш долг будет постоянно снижаться, переговоры начнут двигаться к положительному результату. Но пока в команде переговорщиков я не вижу никого, кто хотя бы понимает, о чем идет речь", - подытожил бывший вице-премьер.

Переговоры без результата

Как сообщил ТАСС в пятницу источник, российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдавию. По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. Единственным условием получения предложенной скидки в 25% российская сторона назвала возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдавии в 700 млн долларов (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. м, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность общественности страны.

Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.