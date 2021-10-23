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Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по работе ретейла в нерабочие дни

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в СМИ оказалась рабочая версия документа
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минпромторг опроверг официальный выход рекомендаций регионам по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни.

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"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в распоряжении ТАСС оказалась копия письма главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным правительствам, согласно которой министерство рекомендует регионам РФ в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос.

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