Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по работе ретейла в нерабочие дни

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в распоряжении ТАСС оказалась копия письма главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным правительствам, согласно которой министерство рекомендует регионам РФ в нерабочие дни разрешить допуск в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос.