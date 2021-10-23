GS Group в ноябре начнет выпуск планшетов и смартфонов в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Российский холдинг GS Group в сотрудничестве с одним из крупнейших в РФ поставщиков ИТ-оборудования "Марвел-Дистрибуция" в ноябре начнет выпуск планшетов и смартфонов для корпоративного и государственного секторов в Калининградской области. Устройства будут поставляться как с российской мобильной ОС "Аврора", так и c ОС Android, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Компании начали сотрудничество в сфере локализации производства планшетных компьютеров на базе инновационного кластера "Технополис GS", расположенного на востоке Калининградской области. Устройства, разработанные собственным R&D-подразделением компании "Марвел-Дистрибуция", будут производиться на одном из предприятий кластера - "НПО "Цифровые телевизионные системы", - говорится в сообщении пресс-службы. Устройства предназначены для корпоративного и государственного сектора.

Прототипы планшета и смартфонов были включены в экспозицию продукции предприятий "Технополиса GS", которую посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Калининград 21 октября. В региональном Минэкпроме новый проект назвали примером импортозамещения в конкурентном секторе производства электроники.

В перспективе GS Group и "Марвел-Дистрибуция" планируют продолжить совместную работу над выпуском российских устройств для корпоративного сектора, в том числе на отечественных процессорах. "Учитывая большой опыт и сильные позиции в своих рынках обоих участников партнерства, проект имеет хорошие перспективы", - заявила и. о. руководителя Минэкпрома области Вероника Лесикова, которую цитирует пресс-служба.