Лидер социал-демократов ФРГ выступил за ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"

"К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью. На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими [странами], а скорее наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов издания о задействовании трубопровода.

В четверг сопредседатель германской партии "Зеленых" Анналена Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД, в интервью медиагруппе Funke возложила на Россию частичную ответственность за непростую ситуацию на европейском газовом рынке и призвала не выдавать разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2", пока не будут выполнены все требования ЕС.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.