Средняя сумма квитанции за ЖКУ выросла в 2021 году на 9%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России выросла за три квартала 2021 года на 9% относительно аналогичного периода годом ранее, до 3,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт", основанном на данных об оплате коммунальных услуг через приложение кредитной организации.

По информации "Русского стандарта", средний чек за коммунальные услуги за три квартала 2021 года составил 3 410,91 рублей, тогда как за аналогичный период годом ранее - 3 137,64 рублей.

"Росту среднего чека в указанный период могла способствовать холодная зима 2021 года на фоне аномально теплой в прошлом году. В зимнем сезоне 2020-2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019-2020. К тому же, напомним, в прошлом году на обозреваемый период выпали насколько месяцев строгого карантина, который многие предпочли провести за городом, на дачах. Поэтому их объемы потребления воды и электроэнергии были ниже привычных, - отмечается в исследовании банка. - Могли сказаться на статистике чеков за ЖКУ и общие настроения в обществе в 2020 году, когда напряжение из-за неизвестности и нестабильности достигли своего максимума в разгар пандемии. А в таких случаях россияне традиционно стараются быть экономнее - в том числе, и в вопросах потребления воды, тепла и электричества".

Вместе с тем средний чек оплаты за ЖКУ с января по сентябрь 2021 года у мужчин оказался выше, чем у женщин - 3 480 рублей против 3 343 рублей, свидетельствуют данные исследования. При этом аналитики банка отмечают рост интереса россиян к дистанционным каналам обслуживания. Так, общее количество операций по оплате коммунальных услуг через мобильное приложение за три квартала 2021 года выросло на 24% относительно января - сентября 2020 года. Чаще всего дистанционными каналами оплаты пользуются жители Москвы, где средний чек за ЖКУ составил 3 475 рублей; Санкт-Петербурга (средний чек 2 805 рублей) и Набережных Челнов ( средний чек 4 779 рублей).

Несмотря на общий тренд по росту средней суммы квитанции за ЖКУ, были и города, в которых стоимость коммунальных услуг снизилась. Так, городами-лидерами по снижению среднего чека за коммунальные услуги за три квартала 2021 года в сравнении с тем же периодом годом ранее стали Калуга, где средний чек составил 1 581 рублей (снижение на 49%); Уфа (снижение на 47%, до 1 669 рублей) и Владимир (снижение на 33%, до 794 рублей).

В рамках исследования банк "Русский стандарт" изучил операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения RSB Mobile за три квартала 2021 года и сравнил их с данными аналогичного периода 2020 года.