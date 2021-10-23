Почти два месяца энергетического кризиса в Европе. Взлет цен на газ выгоден Брюсселю?

Цены на топливо по сравнению с 2020 годом выросли в Европе почти в четыре раза

Еврокомиссия (ЕК) и страны ЕС за почти два месяца энергетического кризиса в Европе не сделали практически ничего для реального улучшения ситуации. Цены на газ в Европе по сравнению с прошлым годом выросли почти в четыре раза, счета за электричество для европейских потребителей грозят повторить эту динамику, сейчас цены на газ на спотовых рынках ЕС колеблются в интервале $1-1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров, на пике в начале октября цена достигала $2 тыс.

На эту тему Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

21-22 октября в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором энергокризис стал одной из главных тем. Ни одного конкретного решения, которое могло бы обеспечить заметное улучшение ситуации в обозримой перспективе, лидеры опять не приняли. В Брюсселе уже мрачно шутят, что уход с европейской политической сцены канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в последний раз приняла участие в саммите ЕС, окончательно лишил сообщество политической воли и инициативы. Однако все не так просто. Есть веские основания полагать, что сами институты Евросоюза глубоко заинтересованы в поддержании высоких цен на углеродное топливо в Евросоюзе. Причина кризиса Возникновению европейского газового кризиса способствовало множество объективных факторов (мировой рост цен на энергоносители, многонедельный штиль в сентябре и августе, "уронивший" выработку ветряков в три-четыре раза, резкий рост цен на рынке квот на углеродные выбросы - ETS, спекулятивные игры и ряд других). Но у кризиса есть одна главная причина. Это целенаправленный отказ Брюсселя от долгосрочных контрактов на поставки газа по стабильным ценам и переход к свободной либерализованной торговле им на спотовых площадках. Еврокомиссия в течение 10 лет упорно строила европейский свободный рынок газа, исходя из популярных в институтах Брюсселя ультралиберальных взглядов, согласно которым рынок всегда оптимизирует ценовую ситуацию. Вторым резоном Брюсселя было стремление во что бы то ни стало сломать бизнес-модель "Газпрома" в Европе, который якобы за счет системы своих долгосрочных контрактов имел "чрезмерное" влияние на Евросоюз и его отдельные страны. Пределы рынка Все объяснения России, что в газовой сфере уместен и хорошо работает принцип естественных монополий, Брюссель игнорировал. Только свободная торговля малыми объемами газа, поставляющимися по газопроводом, которые независимы от поставщиков газа (требование третьего энергопакета ЕС), а в идеале - перевозимые танкерами в виде сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон и его европейские союзники особенно активно лоббировали поставки СПГ, предполагая, что значительные его объемы на европейский рынок будут идти из сланцевых скважин в США. Кстати, тот факт, что при добыче и транспортировке американского СПГ выбросы составляют в три-четыре раза больше, чем у российского трубопроводного газа, а его стоимость как минимум на треть выше российского, в Брюсселе никого не смущал. Как не смущали никого и врожденные изъяны свободного рынка газа. Например, его двойная зависимость от погоды. Цена на газ быстро растет холодной зимой, когда нужно отопление, или жарким летом, когда массово включаются кондиционеры и на полную мощность работают холодильники. В то же время в безветренную и пасмурную погоду цена на газ опять растет, ведь это топливо для теплоэлектростанций, которые в случае необходимости замещают недостаток ветряной и солнечной генерации. Экономическая теория гласит, что, когда спрос начинает расти и толкает цену вверх, производители увеличивают продажи и цена стабилизируется. Но с газовым рынком все не так просто. Например, в условиях заморозков газ оказывается нужен всем и везде. Излишков нет. Увеличить поставки неоткуда. Потому цена может взлететь очень резко, и верхний предел ей найти крайне сложно.

На эту тему Помочь Европе, но не в ущерб себе. Что говорили о газовом кризисе на встрече у Путина

То же самое в ситуации с избытком газа на рынке - спад цены может быть очень значительным. То есть созданный многолетними усилиями Еврокомиссии спотовый рынок получился крайне нестабильным или волатильным, что создает широкие возможности для биржевых спекуляций. Которые, в свою очередь, еще больше раскачивают ценовые качели. Для компенсации сезонных колебаний потребления газа служат системы подземных хранилищ газа (ПХГ), в которые летом газ закачивают, а зимой отбирают. И эта система прекрасно работала при преимущественно долгосрочных контрактах на поставки газа. Однако при свободной торговле газом у любого покупателя весной, когда пора начинать процесс закачки газа в ПХГ, срабатывает синдром жадности - погода улучшается, газ дешевеет, отчего бы не подождать недельку, пока цена не снизится еще больше? Всем прекрасно известно, что заполнение ПХГ - это непрерывный процесс, рассчитанный на весь период с середины апреля по середину октября, но соблазн силен. Таким образом, главной причиной нынешнего газового кризиса стала сама структура созданного Еврокомиссией свободного рынка газа. Который, по заверениям еврочиновников, должен был снизить цену для европейского потребителя. Простые рецепты Казалось бы, исправить ситуацию вполне реально. Достаточно вспомнить, что ЕС граничит с одним из крупнейших мировых поставщиков газа, который к тому же соединен с европейским рынком сетью газопроводов, включая сверхсовременный "Северный поток - 2". Все что требуется для стабилизации ситуации в Европе - это обратиться к России с предложением хотя бы на время возобновить систему долгосрочных контрактов и в кратчайшие сроки запустить "Северный поток - 2". Сама новость о пуске газопровода могла бы столкнуть цену вниз еще до поступления физического объема газа. А с другой стороны, Брюсселю следовало воззвать к главному союзнику Европы - США, которые на протяжении последних пяти лет интенсивнейшим образом обещали залить Европу более дорогим, чем у России, но союзническим СПГ. Правда, с началом кризиса весь американский СПГ почему-то ушел в Азию, где цена на него в среднем на $100 за тысячу кубометров выше. По экспертным оценкам, только из-за разворота потока СПГ из США и стран Ближнего Востока Евросоюз уже не досчитался в этом году до 9 млрд кубометров газа. Казалось бы, самый момент напомнить США о долге главного союзника Европы, провести экстренные переговоры и убедить их найти способ допоставить газ своим стратегическим партнерам. Какие из этих мер принял саммит ЕС? Ну или хотя бы рассмотрел? Спасение утопающих Никаких. Еврокомиссия предложила саммиту набор мер "по реагированию на кризис", которые лидеры ЕС благополучно утвердили. Ни одна из предложенных мер не направлена напрямую на увеличение поставок газа в Европу.

В краткосрочной перспективе Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран Евросоюза оказать помощь наиболее уязвимым слоям населения и предприятиям в виде краткосрочных адресных мер поддержки. Дать государственные дотации или снизить налоги и тарифы на электроэнергию. При этом речь не идет о широкой поддержке населения - небольшие льготы смогут получить лишь около 10% семей, беднейшие слои населения. Кстати, правительства 20 из 27 стран ЕС уже ввели подобные меры поддержки, не ожидая для этого два месяца рекомендаций от Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита подчеркнула, что у государств ЕС уже есть "все необходимое" для оказания этой помощи. В частности, по ее словам, страны ЕС получат в этом году до €10 млрд от торговли квотами на углеродные выбросы. Кроме того, до 40% конечной цены на электроэнергию в ЕС составляют различные налоги и сборы, которые могут быть сокращены или отменены. То есть ЕК предложила платить компенсации даже не из бюджета ЕС, а из национальных бюджетов стран - членов сообщества. За счет денег местных налогоплательщиков. Таким образом, Еврокомиссия, по сути, заявила, что все расходы все равно будут нести европейские потребители, прямо или косвенно. Что дальше? В среднесрочной и долгосрочной перспективе саммит одобрил рекомендацию Еврокомиссии разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. Главным же "лекарством" от энергетического кризиса Еврокомиссия видит ускоренный переход к зеленой энергетике. По ее словам, теперь зеленая энергетика дешевле углеводородов, эта энергия производится прямо в ЕС, ее не надо импортировать, она на то и зеленая, что не создает выбросов парниковых газов, а значит соответствует поставленным ЕК задаче построить экономику с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Также Еврокомиссия строго пообещала проверить рынки газа на предмет спекуляций и доложить результаты на саммите ЕС в декабре. Минуточку. Рынок до сегодняшнего дня считался свободным, а на свободном рынке спекуляции - это основная масса транзакций, разве нет? Ну что сказать, спасибо, что прямо не написали в итоговом заявлении саммита, что искать будут спекуляции со стороны "Газпрома". Кто виноват? Ведь сегодня уже всем в ЕС известно, что именно российская компания виновата в газовом кризисе. Европейские СМИ переполнены публикациями, что "Газпром" манипулирует ценами в Европе и даже снизил поставки в 2021 году. И это фейки. "Газпром" повысил более чем на 10% поставки газа в страны ЕС по сравнению с 2020 годом. Но это совершенно никого не интересует. Чиновники Еврокомиссии сквозь зубы признают, что "Газпром" "полностью выполняет контракты на поставки газа, однако не поставляет дополнительные объемы". Хотя и это тоже не верно, но возникает резонный вопрос, а почему, собственно, "Газпром" должен поставлять на европейский рынок что-либо сверх закантрактованных объемов? Европейские СМИ достаточно часто упоминают мировой рост цен на газ, как один из факторов роста цен, реже - взлет цен на квоты на углеродные выбросы. О роли США и европейской зеленой энергетики в газовом кризисе, равно как и о врожденных пороках самого европейского рынка газа СМИ не пишут. Словно бы и нет этих тем. Кто в плюсе? В плюсе Еврокомиссия и в целом зеленое лобби Евросоюза. Рост цен на газ дает Еврокомиссии финансовое обоснование и психологические козыри, чтобы подкрепить столь дорогую ей стратегию полного перевода экономики ЕС на возобновляемые и чистые источники энергии. Еще в прошлом году электричество, вырабатываемое ветряками и солнечными батареями, с учетом стоимости этих систем, их обслуживания и рваной генерации было примерно в полтора раза дороже электричества с газовых ТЭС. А сегодня оно же - вдвое дешевле только благодаря росту цен на газ на спотовом рынке.