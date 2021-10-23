Пензенская область повысит инвестпривлекательность за счет инфраструктурных кредитов

ТАСС, 23 октября. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что у Пензенской области высокие шансы получить финансирование на инфраструктурные проекты. По его словам, их реализация повысит инвестиционную и туристическую привлекательность региона. Об этом сообщили ТАСС в аппарате Чернышенко после рабочей встречи вице-премьера с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

"Пензенская область подавала заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора, речь идет о нескольких капиталоемких дорожных объектах на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Заявленные проекты сделают регион комфортнее для жителей и повысят его привлекательность для инвесторов и туристов. Например, строительство объездной дороги позволит не только избавиться от пробок, но и простимулирует жилищное строительство. У региона есть все шансы на получение финансирования", - приводятся слова Ченышенко.

На сегодняшний день по заявке ожидается итоговое заключение от Минстроя России. Далее она будет рассмотрена на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Мельниченко рассказал, что среди основных задач - решение проблемы транспортной доступности населенных пунктов и снижение количества заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.

О проектах

"Первый проект - это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районах - Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км - в обход пригородного села Бессоновки, это решит существующую проблему транспортной доступности населенного пункта. Также необходимо строительство моста и современных дорог между городом Спутник Пензенской области и примыкающего к нему большого микрорайона - Терновки с остальными частями города Пензы, это позволит избавиться от ежедневных заторов в утренние и вечерние часы пик на магистральных дорогах", - приводятся слова Мельниченко.

По мнению Чернышенко, развитие инфраструктуры поможет также повысить туристическую привлекательность региона. Как отметил Мельниченко, область совместно с Ростуризмом проводит предварительную оценку потенциала участия региона в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета.

Также он затронул тему развития автотранспортной инфраструктуры в микрорайонах ГПЗ и "Заря", пояснив, что создание дорог на развивающихся территориях необходимо для дальнейшего жилищного строительства.

"Вполне логичный шаг состоит в том, что надо создавать не только саму инфраструктуру, но и подводить соответствующие дороги, получать мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. Это нам даст порядка 2,5 млн кв. м жилья, если мы реализуем эти проекты. Под это "увяжем" наш проект с ДОМ.РФ - по реконструкции системы водоснабжения и канализации правостороннего берега Суры и южной части города Пензы. Все это мы рассматриваем как единое целое, но через реализацию разных программ", - сказал Мельниченко.