Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за отсутствия угля

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в Донецкой области Украины, в субботу прекратила работу из-за отсутствия угля. Об этом сообщила государственная компания "Укрэнерго".

"По состоянию на 10:30 (по местному времени, совпадает с московским) субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля", - говорится в сообщении.

Согласно данным министерства энергетики, отставание от графика накопления угля на Славянской ТЭС составляет 200 тыс. тонн. В целом на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей находится около 590 тыс. тонн угля, что в 4,5 раза меньше нормы, утвержденной Минэнерго. В целом из-за ремонтов и низкого уровня запасов топлива по состоянию на 22 октября на Украине не работало 43 из 69 тепловых энергоблоков. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не функционирует из-за отсутствия угля.