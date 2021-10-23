На восстановление алтайской птицефабрики после пожара направили около 1 млрд рублей

БАРНАУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Группа "Черкизово" направила около 1 млрд рублей на восстановление птицефабрики "Алтайский бройлер" в Бийске, пострадавшей после масштабного пожара 3 июля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на основателя группы Игоря Бабаева.

На протяжении трех месяцев проводились восстановительные работы после пожара. В результате возгорания была приостановлена производственная деятельность. Сегодня предприятие работает еще не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются пусконаладочные работы.

"Сейчас мощность достигает 4 тыс. голов птицы в час, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на ту мощность, что была - около 6 тыс. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность до 10 тысяч в час. Это 120 тыс. тонн мяса в год. На восстановление было направлено порядка 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Бабаева на совещании с губернатором региона Виктором Томенко.

Отмечается, что с опережением идет строительство новых птичников в Зональном районе: шесть уже готовы к вводу в эксплуатацию, строительство еще 18 завершится в следующем году.

"Руководство компании подтверждает, что после полного восстановления готово приступить к реализации серьезных инвестиционных проектов, стоимость которых достигает 10 млрд рублей. Это почти удвоение тех объемов, что были перед пожаром", - приводит пресс-служба слова Томенко.

Компания "Черкизово" рассматривает также возможность запуска в Алтайском крае проектов, связанных с растениеводством и свиноводством.

О пожаре

В июле текущего года на территории птицефабрики "Алтайский бройлер" в Бийске возник пожар на площади в 1,5 тыс. кв. м - загорелась кровля одного из цехов, где происходила обработка готовой продукции. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли предприятия. Пожар был локализован на площади 2 тыс. 800 кв. м.