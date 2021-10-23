В Раде сообщили, что Молдавия попросила у Украины поставить 15 млн куб. м газа

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Молдавские власти обратились к украинским с просьбой о поставке республике около 15 млн куб. м газа. Об этом сообщил в субботу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

"Молдавия обратилась к Украине с просьбой поставить более 15 млн куб. м газа", - написал он в Facebook. Глава комитета опроверг сообщения украинских СМИ о том, что Украина и Молдавия якобы обсуждают поставку 1 млрд куб. м.

Герус сообщил, что 15 млн куб. м - это только 0,08% от нынешних объемов газа в украинских хранилищах, составляющих, по его словам, 18,4 млрд куб. м. Он назвал поставки газа Украиной Молдавии формой "аварийной помощи". Депутат считает, что это критически важно для Кишинева в момент, когда он ведет переговоры с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

По словам главы комитета Рады, Украина хочет, чтобы Молдавия вернула ей поставленный газ до конца зимнего отопительного сезона. "Все-таки за четыре месяца Молдавия, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале - марте газ будет больше всего нужен Украине", - пояснил он.

Герус опроверг предположения украинских СМИ о том, что власти Киева согласились оказать услугу Молдавии и поставить ей газ, чтобы замять скандальное дело с похищением в апреле на молдавской территории бывшего украинского судьи Николая Чауса, который был вывезен на Украину. По мнению ряда молдавских и украинских СМИ, украинские спецслужбы могли быть причастны к похищению Чауса, который обладает компрометирующей информацией о коррупции на Украине в период правления президента Петра Порошенко (2014-2019 годы).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в пятницу, что Украина готова передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом в систему страны. Российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно, из-за этого существуют высокие риски полного прекращения после 1 ноября поставок газа из России в Молдавию, сообщил ТАСС в пятницу источник. По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки, однако молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.