В "Газпроме" заявили, что Молдавия сама создала кризис с поставками газа

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сложная ситуация с поставками газа в Молдавии сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет $433 млн. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.
"В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.
При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.
"Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.
При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".
Никакой политики
Куприянов подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавии нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.
"Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.
Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие "Молдовагаз", на котором висят долги Молдавии "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.
"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, то есть на время проведения консультаций. В этом месяце республика будет импортировать газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за аналогичный объем, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у общественности страны.
Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике. Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.