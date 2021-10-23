В "Газпроме" заявили, что Молдавия сама создала кризис с поставками газа

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сложная ситуация с поставками газа в Молдавии сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет $433 млн. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.

"В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

"Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

Никакой политики

Куприянов подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавии нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.