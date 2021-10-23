Эксперт: переговоры с "Газпромом" от Украины сейчас сможет провести только Медведчук

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Действующее руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не сможет провести конструктивные переговоры с Россией по газовой проблематике. По мнению украинского политолога Владислава Мулыка, для достижения результата властям страны придется обращаться к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Рады Виктору Медведчуку, который имеет серьезный опыт подобных контактов.

"Ни Кремль, ни "Газпром" не будут вести переговоры с Зеленским. Если наша власть хочет договориться с РФ, ей придется попросить Медведчука об этом. У него есть такой опыт, и с ним российское руководство разговаривать будет", - написал он в субботу на своей странице в Facebook.

При этом предложение Зеленского о скидке в 50% на транзит российского газа сверх законтрактованных объемов эксперт считает бесперспективным по ряду причин. Ключевая из них, по словам Мулыка, заключается в том, что "с Зеленским в России работать не намерены". "В то же время для Украины увеличение объемов транзита экономически выгодно, и если Зеленский так заинтересован в этой сделке с "Газпромом", у него только один путь - прекратить преследование Виктора Медведчука и поручить эти переговоры ему", - уверен Мулык.

Он напомнил, что ранее Медведчук уже успешно договаривался с "Газпромом" о скидке на газ для Украины. "И если бы тогда Зеленский воспользовался результатами работы Медведчука, сейчас Украина бы покупала у России газ по $175 [за тысячу куб. м], а не по $1000 в Европе. И сейчас Зеленский вновь оказался перед выбором - получить шиш или в этот раз прислушаться к Медведчуку во благо Украины", - полагает эксперт.

Мулык также обратил внимание, что раньше руководство Украины пыталось сохранить транзит только угрозами и обвинениями. "Теперь наконец дошло, что надо конкурировать за транзит. Со стороны такой разворот Зеленского, который еще недавно называл российский газ "грязным", выглядит смешно и нелепо. В России, наверное, посмеиваются с него", - заключил он.

В настоящий момент Медведчук находится под домашним арестом в связи с обвинениями по ряду уголовных дел, в том числе о госизмене. Выдвинутых обвинений он не признает и называет политическим преследованием за оппозиционную деятельность.

Договоренности Медведчука и позиция Киева

В 2019 году Медведчук провел ряд встреч с руководством правительства России, Госдумы, а также "Газпрома". В частности, после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о достижении предварительной договоренности, что в случае возобновления прямых поставок газа на Украину стоимость топлива для страны будет снижена на 25%. В Киеве отказались от поставок на таких условиях, так как договоренность была достигнута представителями оппозиции.

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 октября вновь подтвердил, что страна не планирует прямых переговоров с Россией о поставках газа.

Предложение Киева по транзиту

В опубликованном в пятницу интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м в год. "Хотел бы подчеркнуть: я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис", - указал он.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью. По мнению наблюдателей, он вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления.

Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась выработка на ветряных электростанциях. Однако основной причиной высокой волатильности на рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. Согласно данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.