Saudi Aramco намерена достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году

ТАСС, 23 октября. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует достичь нулевого показателя выбросов парникового газа к 2050 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в субботу.

"Aramco является уникальной и сильной платформой, с которой можно вести мировую отрасль в направлении решения этой задачи (достижение углеродной нейтральности - прим. ТАСС). И мы рады объявить сегодня о нашем стремлении достичь нулевых выбросов парниковых газов на всех предприятиях [компании] к 2050 году", - приводятся в тексте слова управляющего государственным инвестиционным фондом королевства Ясира ар-Румейяна.

Как указано в сообщении, соответствующее заявление Saudi Aramco служит дополнением к намерению Саудовской Аравии сократить углеродные выбросы до нуля к 2060 году. Компания планирует раскрыть более подробную информацию в своем предстоящем отчете об устойчивом развитии, который будет выпущен во втором квартале 2022 года.