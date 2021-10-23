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Умер миллиардер Валентин Гапонцев

Ему было 82 года
Валентин Гапонцев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Валентин Гапонцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщает Forbes со ссылкой на источник. Также смерть подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти пока не известна.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает $2,8 млрд.

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