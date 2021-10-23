Талибы пообещали погасить все долги перед Узбекистаном по электроэнергии

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), обязуется полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Об этом заявил в субботу в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

"Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании "Электрические сети Афганистана" [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, - а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <...>, - коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует. Но, несмотря на это, мы продолжаем поставки электроэнергии", - отметил он.

Вице-премьер сообщил, что Ташкент "ни на один час" не прекращал поставки Кабулу, Афганистан "в полном объеме получает электроэнергию из Узбекистана в соответствии со своими потребностями". По его словам, главной причиной такого решения является желание "оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время".

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что его страна на регулярной основе поставляет соседям продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

7 октября в Кабуле прошли переговоры между назначенным талибами главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки и министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Как сообщили в Ташкенте, в ходе консультаций радикалы заверили узбекскую сторону в том, что она не столкнется с угрозами с афганской территории. В свою очередь талибы выразили Узбекистану признательность за участие в реконструкции аэропорта в городе Мазари-Шариф недалеко от совместной границы.