В Узбекистане сообщили, что первый "Агроэкспресс" отправится из Ташкента в Москву в ноябре

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Первый поезд "Агроэкспресс" со свежими овощами и фруктами должен отправиться из Ташкента в Москву во второй половине ноября. Об этом заявил в субботу в интервью российским журналистам заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

"Пилотный рейс у нас запланирован на вторую половину ноября, я думаю, мы все станем свидетелями этого уникального события, - сказал вице-премьер. Он добавил, что Россия и Узбекистан будут и дальше работать над тем, чтобы совершенствовать этот проект, потому что это позволит нарастить торговлю и количественно и качественно. "Я думаю, что вся предварительная работа будет завершена очень скоро и во второй половине ноября мы сможем отпраздновать прибытие в Москву из Ташкента первого "Агроэкспресса", - сказал он.

Умурзаков сообщил, что все детали проекта "Агроэкспресс" он обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым во время его визита в Узбекистан. "В рамках наших встреч и обсуждений мы окончательно договорились по всем организационным, техническим и прочим сторонам и аспектам реализации проекта "Агроэкспресс", - сообщил вице-премьер.

По словам Умурзакова, помимо России и Узбекистана, к проекту присоединился Казахстан, через который будет проходить маршрут поезда. "Это не один экспресс, речь идет о системе, которую мы хотим запустить", - пояснил вице-премьер. Он напомнил, что во время недавних заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил присоединить к проекту "Агроэкпресс", помимо трех нынешних стран-участниц, другие государства, в первую очередь членов и наблюдателей ЕАЭС.

Вице-премьер добавил, что по ходу движения "Агроэкспресс" будет доставлять грузы из Узбекистана в Казахстан и из Казахстана в Россию, а также в обратном направлении, чтобы обеспечить максимальную загрузку и эффективность перевозок. Это будет обеспечиваться за счет применения цифровых сервисов, которыми будут пользоваться владельцы перевозимых грузов. "[Это будет] электронная площадка, на которой все участники - потенциальные, действующие, гипотетические - должны работать", - пояснил вице-премьер. "Нам нужно гармонизировать и унифицировать таможенно-тарифные и другие формальности, которые происходят на границах. Здесь тоже мы вводим элемент цифровизации", - добавил он.

Проект "Агроэкспресс" направлен на ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва - Ташкент. Он позволит существенно упростить логистику, сократится время доставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана в Россию, а мясной и мукомольной продукции - из России в Узбекистан.