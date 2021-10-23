В ЮАР ввели веерное отключение электричества из-за поломок на ТЭС

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Веерное отключение электричества возобновилось в субботу на всей территории Южно-Африканской Республики из-за нехватки электроэнергии в результате многочисленных поломок оборудования на тепловых электростанциях (ТЭС). Об этом объявил государственный электрохолдинг Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в ЮАР электроэнергии.

"С 21:00 нынешней субботы до 05:00 ближайшего понедельника (с 22:00 до 06:00 мск) в ЮАР будет сокращена подача электроэнергии, так как на шести электростанция произошли сбои в работе оборудования", - сообщил холдинг в размещенном на своем портале заявлении. В нем подчеркивается, что введена вторая степень экономии, что означает отсутствие у потребителей электричества в течение пяти часов в сутки. Веерные отключения могут продлиться и в течение недели, если специалисты не смогут быстро провести ремонтные работы.

С момента предыдущего общенационального веерного отключения, которое длилось около недели, прошло 10 дней.

В 70-е годы в ЮАР была создана мощная энергетическая база, которая обеспечивала в том числе ритмичную работу промышленности страны и горнодобывающих производств. Однако со временем слабый менеджмент и низкая культура обслуживания имеющегося оборудования привели к тому, что Eskom не может надежно обеспечить производство электроэнергии. С 2014 года в ЮАР начались все более длительные по времени веерные отключения электричества в домах и на предприятиях.

Одновременно задолженность Eskom достигла 464 млрд рандов (более $33 млрд). Этот долг возник в первую очередь из-за превышения почти в три раза стоимости строительства двух гигантских работающих на угле электростанций Медупи и Кузиле, которые не могут выйти на проектную мощность из-за инженерных ошибок, допущенных при создании их паровых котлов.